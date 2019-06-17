Сенатор США: инцидент с танкерами не должен стать прологом войны с Ираном

Тегеран, , 12:20 — REGNUM Американский сенатор и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Берни Сандерс призвал президента США Дональда Трампа не использовать инцидент с танкерами в Оманском заливе как предлог для войны против Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик выразил уверенность в том, что война с ИРИ станет настоящей катастрофой для США, Ирана и всего мира. Он напомнил о том, что Конгресс США не давал разрешения американскому лидеру начинать войну против Исламской Республики, если он на это решится. Учитывая данный факт, любое вооруженное нападение на другую страну будет незаконным и неконституционным.

Берни Сандерс заявил, что нападения на танкеры в Оманском заливе недопустимы и должны быть расследованы. При этом все страны мира должны объединиться для того, чтобы найти дипломатический путь снятия текущей напряженности на Ближнем и Среднем Востоке.

Ранее, 13 июня, в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии.