Спикер парламента ИРИ: торговый механизм с ЕС до сих пор остается на бумаге

Тегеран, , 10:59 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани в ходе встречи с главой комитета по внешней политике Национального собрания Франции Мариэль де Сарнез обвинил французского лидера Эммануэля Макрона и правительство страны в отсутствии реальных шагов по созданию торгового механизма INSTEX. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам парламентария, в условиях отсутствия межбанковских отношений вести совместную экономическую деятельность невозможно. Он напомнил о том, что французская Total была одной из первых компаний, покинувших Иран, после выхода президента США Дональда Трампа из СВПД и возобновления односторонних санкций в отношении ИРИ.

По мнению Али Лариджани, в таких условиях нужно ускорять создание нового торгового механизма между ЕС и Ираном, однако он пока еще до сих пор остается на бумаге в первую очередь из-за бездействия правительств некоторых европейских стран, в том числе и Франции. Политик отметил, что именно законодатели ЕС и Ирана могут сыграть решающую роль в процессе создания INSTEX.