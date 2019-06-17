США отправили на Украину гуманитарную помощь для детей и боевиков ВСУ

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM США отправили на Украину два контейнера с гуманитарной помощью медицинского характера, заявили 17 июня в пресс-службе посольства Украины в США, сообщается на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Медицинское оборудование будет направлено в военные и детские лечебные заведения: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), детской клинической больницы «Охматдет» (Львов), детской больницы Житомира и Житомирского реабилитационного центра братьев Кузьминых», — сказано в сообщении.

Всего на Украину отправили два 40-футовых контейнера с грузом

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО выделит 40 млн евро на поддержку Украины в сферах киберзащиты, командования, управления и медицинской реабилитации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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