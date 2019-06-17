МИД Ирана: итоги переговоров Хасана Рухани в Душанбе признаны «блестящими»

Тегеран, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter охарактеризовал итоги переговоров иранского президента Хасана Рухани в Душанбе с его таджикским и турецким коллегами как «блестящие». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном стороны выразили заинтересованность в развитии экономических, торговых, научных и технических связей. Иранский президент заявил о том, что иранские компании будут предоставлять инженерно — технические услуги таджикским партнерам.

В то же время, Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились развивать сотрудничество во всех сферах. Они также осудили санкции против Ирана, а также любые резкие «односторонние действия» в международных отношениях.