Понедельник, 17 Июня 2019 года
10:46:01 МСК

МИД Ирана: итоги переговоров Хасана Рухани в Душанбе признаны «блестящими»

Политика

Таджикистан и Турция будут активно развивать двусторонние отношения с Ираном

Тегеран, 17 июня 2019, 10:45 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter охарактеризовал итоги переговоров иранского президента Хасана Рухани в Душанбе с его таджикским и турецким коллегами как «блестящие». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном стороны выразили заинтересованность в развитии экономических, торговых, научных и технических связей. Иранский президент заявил о том, что иранские компании будут предоставлять инженерно — технические услуги таджикским партнерам.

В то же время, Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились развивать сотрудничество во всех сферах. Они также осудили санкции против Ирана, а также любые резкие «односторонние действия» в международных отношениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить