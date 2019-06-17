Япония заручилась поддержкой Монголии в поиске похищенных КНДР граждан

Токио, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных Японии Таро Коно встретился с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в Улан-Баторе, столице Монголии. Они договорились о важности полномасштабного осуществления санкций в отношении Северной Кореи. Кроме того, монгольский коллега поддержал главу МИД Японии в поисках путей решения проблемы похищенных спецслужбами КНДР японцев в 1970-х и 1980-х годах.

Стоит отметить, что японский министр иностранных дел впервые за девять лет посетил Монголию.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Коно подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами, разделяющими общечеловеческие ценности. Цогтбаатар выразил надежду на углубление двусторонних связей.

Токио, у которых нет дипломатических отношений с Северной Кореей, нередко обращался к Монголии, чтоб та выступила в качестве посредника. Улан-Батор, как известно, поддерживает связи с Пхеньяном.