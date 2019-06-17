В Японии начнут взимать плату за одноразовые пластиковые пакеты

Токио, , 10:40 — REGNUM Правительство Японии разработало план по введению оплаты за одноразовые пластиковые пакеты начиная с апреля 2020 года. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сёко.

По сообщению японской новостной газеты «Джиджи», это нововведение обсуждалось также на двухдневной встрече министров энергетики и окружающей среды стран «Большой двадцатки» в городе Каруидзава, префектура Нагано. Япония стремится разработать всеобъемлющее соглашение по сокращению морских пластиковых отходов в рамках G20.

Ранее в Японии продавцы на кассах во всех универмагах и супермаркетах предоставляли покупателю бесплатный пластиковый пакет для купленных товаров.