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В Японии начнут взимать плату за одноразовые пластиковые пакеты

Политика

Япония сделает обязательной оплату одноразовых пластиковых пакетов для покупок

Токио, 17 июня 2019, 10:40 — REGNUM  Правительство Японии разработало план по введению оплаты за одноразовые пластиковые пакеты начиная с апреля 2020 года. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сёко.

По сообщению японской новостной газеты «Джиджи», это нововведение обсуждалось также на двухдневной встрече министров энергетики и окружающей среды стран «Большой двадцатки» в городе Каруидзава, префектура Нагано. Япония стремится разработать всеобъемлющее соглашение по сокращению морских пластиковых отходов в рамках G20.

Ранее в Японии продавцы на кассах во всех универмагах и супермаркетах предоставляли покупателю бесплатный пластиковый пакет для купленных товаров.

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Зарубежная хроника
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