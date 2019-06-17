СМИ: атака на танкеры во время визита Абэ — это предупреждение Токио

Токио, , 10:57 — REGNUM В Японии уверены: инцидент в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на норвежский и японский танкеры, был связан со встречей премьер-министра Японии Синдзо Абэ и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Официальный Токио, который старался «сгладить углы» в японо-американских отношениях, испытал серьезный удар по репутации, пишет японская газета «Джиджи».

В тот же день в Тегеране вышли газеты с заголовком «Как Вы можете доверять военному преступнику, мистер Абэ» с прикрепленными фотографиями «грибного облака», напоминающего читателям о ядерных атаках США на города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

По сообщению японской новостной газеты «Джиджи», в правительственных кругах уверены, что атака — это предупреждение, посланное Токио. Тем не менее, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа, который заявил, что к инциденту причастен Иран, Япония считает эти выводы необоснованными и по дипломатическим каналам уже выразила протест Вашингтону. Кроме того, Абэ и Трамп уже обсудили вопрос по телефону, а повторные дискуссии ждут лидеров двух стран на саммите «Большой двадцатки» 28−29 июня.

Консервативные круги и сторонники жесткой антиамериканской линии в Иране выразили свое недоверие к японскому премьеру.