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Президент Палестины поблагодарил Ливан за отказ от участия в «сделке века»

Политика

Палестинское руководство в очередной раз осудило поселенческую деятельность Израиля

Рамалла , 17 июня 2019, 10:49 — REGNUM  Президент Государства Палестины Махмуд Аббас выразил признательность лидеру Ливана Мишелю Ауну за «историческую и смелую позицию ливанского народа в рамках поддержки палестинского дела». Аббас также высоко оценил отказ Ливанской Республики участвовать в инициативе Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, которую СМИ называют «сделкой века». Палестинское новостное агентство Wafa сообщает, что послание Аббаса было передано президенту Ауну во время его встречи с членом Центрального комитета палестинского движения ФАТХ, министром Аззамом аль-Ахмадом.

Палестинский лидер в послании указал на продолжающуюся израильскую экспансию и строительство незаконных еврейских поселений и разделительных стен на оккупированных палестинских территориях. Аббас подчеркнул, что палестинское руководство всегда прилагало и продолжает прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира в регионе, призвав ливанских властей укрепить двустороннее сотрудничество.

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Зарубежная хроника
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