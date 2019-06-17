Власти ОАЭ приняли Национальную стратегию повышения благосостояния граждан

Абу-Даби, , 10:43 — REGNUM Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятии Национальной стратегии по повышению уровню благосостояния населения страна. Ожидается, что данная стратегия, осуществление которой запланировано вплоть до 2031 года, позволит ОАЭ стать мировым лидером по показателям уровня жизни путем достижения ряда стратегических целей. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что документ утвердил премьер-министр страны, эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Стратегия, принятая Кабинетом министров ОАЭ, направлена на продвижение существующих концепций по развитию Арабских Эмиратов, принятых на срок до 2021 и 2071 года соответственно. Она включает в себя 14 основных компонентов и девять стратегических целей, среди которых пропаганда активного образа жизни, поддержка всестороннего развития граждан и распространение идей позитивного мышления. Кроме того, в рамках Национальной стратегии эмиратские власти объявили о запуске 90 инициатив, целью которых является повысить благосостояние граждан стран.