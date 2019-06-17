Бразилия призвала к «реалистичному» решению конфликта в Западной Сахаре

Тифарити, , 10:48 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо заявил о поддержке усилий Марокко, направленных на долгосрочное политическое решение конфликта в Западной Сахаре, отметив, что Бразилия и Марокко являются давними партнерами. Араухо подчеркнул, что власти Бразилии желают внести свой вклад в урегулирование ситуации в регионе Северной Африки под патронажем Организации Объединенных Наций. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что бразильские власти призывают к «реалистичному» решению западносахарского конфликта.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Марокко Насер Бурита заявил, что целью его турне по странам Южной Америки было заручиться поддержкой марокканских партнеров в вопросе территориальной целостности королевства. Ряд марокканских экспертов отметили, что развитие сотрудничества королевства с одним из лидеров региона является большим шагом к росту авторитета Рабата на международной арене.