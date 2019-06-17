Глава МИД Люксембурга о сделке по Brexit: «Находится на столе»

Люксембург, , 11:29 — REGNUM Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил в понедельник, 17 июня, что было бы неправильно думать, что новый премьер-министр Великобритании может пересмотреть сделку по Brexit, поскольку все основные элементы соглашения уже окончательно утверждены, 17 июня передает Reuters.

«Независимо от имени нового премьер-министра Великобритании, сделка находится на столе. Ее следует принять или оставить», — сказал Ассельборн журналистам.

Он сказал, что, возможно, некоторые детали могут быть обсуждены, но основные вопросы, включая законопроект о Brexit, оказании содействия и правах граждан, уже решены. Те, кто говорит, что они могут пересмотреть эту сделку, «ошибаются», сказал Ассельборн.

Ожидалось, что Великобритания покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу. Однако в результате жёстких разногласий дата Brexit была перенесена. Сторонники «жесткого» Brexit опасаются, что Великобритания может «зависнуть» в этом режиме на долгие годы.