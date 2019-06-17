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«Красные партии» Дании требуют введения пошлины на вождение автомобиля

Политика

Несмотря на скептицизм датских социал-демократов, остальные партии «красного блока» требуют введения пошлин на автотранспорт и на вождение автомобиля

«Красные партии» Дании требуют введения пошлины на вождение автомобиля
Kristoffer Trolle
На дорогах Дании

Копенгаген, 17 июня 2019, 11:04 — REGNUM  Партии «красного блока» в Дании усиливают свое давление на социал-демократов с тем, чтобы добиться повышения пошлин на автотранспорт и на само вождение автомобиля. Согласно заявлению представителя партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер, введение подобных пошлин неизбежно, если правительство действительно намерено отказаться от автомобилей, работающих на бензине или дизеле, избежав при этом многомиллиардных потерь.

В опубликованном партиями «Единого списка» плане климатического развития на 2030 год предлагается ввести пошлину размером 0,19 долларов на километр (в городе) и 0,15 долларов за каждые два километра на автомагистралях — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В интервью газете Пернилле Скиппер заявила, что партия готова обсудить дальнейшие детали, но подчеркнула, что ввести такие пошлины необходимо. Представитель партий «Единого списка» выразила надежду, что новое правительство сразу же начнет работу по этому вопросу.

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Зарубежная хроника
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