Власти Перу сохранят безвизовый режим для ряда мигрантов из Венесуэлы

Лима, , 10:43 — REGNUM Перу сохранит прежний безвизовый режим для несовершеннолетних граждан Венесуэлы, а также для лиц, находящихся в трудном положении, включая беременных женщин и пожилых граждан. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Нестор Пополисио. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

«Исходя из соображений гуманитарного характера, правительство решило, что несовершеннолетние венесуэльцы или взрослые граждане этой страны, находящиеся в уязвимом положении, смогут въезжать в страну (по старым правилам)», — заявил глава перуанского МИДа.

Кроме того, власти Перу решили обеспечить безвизовый въезд для беременных женщин и пожилых граждан Венесуэлы.

Венесуэльцы, имеющие гуманитарные визы, выданные в перуанских консульствах, смогут также официально трудоустроиться в этой стране.

7 июня президент Перу Мартин Вискарра объявил о введении визового режима с Венесуэлой с 15 июня в целях обеспечения безопасной и упорядоченной миграции.