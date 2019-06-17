Сенатор США предложил вторгнуться в Венесуэлу, чтобы запугать Иран и КНДР

Каракас, , 11:26 — REGNUM Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, один из ближайших сторонников Дональда Трампа, Линдси Грэм призвал к военному вторжению в Венесуэлу, такому же, какое осуществил Рональд Рейган в отношении Гренады в 1983 г. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae со ссылкой на интервью американского политика.

Грэм предложил Трампу рассмотреть возможность применения военной силы в отношении Каракаса, чтобы запугать Иран и КНДР.

«Начни с собственного [заднего] двора. Разберись с Венесуэлой, и все остальные поймут, что ты говоришь серьёзно», — такой совет дал сенатор американскому президенту. Грэм выразил непоколебимую уверенность в том, что проблема с Северной Кореей и Ираном разрешится сама собой, как только Вашингтон поставит Каракас на место.