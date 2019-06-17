Новый президент Сальвадора Букеле разорвал дипотношения с Западной Сахарой

Сан-Сальвадор, , 11:19 — REGNUM Сальвадор принял решение разорвать дипломатические отношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР) после заключения соглашения с Марокко. Об этом сообщил новый президент центральноамериканской страны Найиб Букеле. Информация поступила из кубинского агентства Prensa Latina.

«В этот день мы решили закончить дипломатические отношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой. Это значит, что Сальвадор немедленно разрывает с ней отношения, одновременно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Марокко», — объявил Букеле в ходе пресс-конференции. Президент объяснил, что из-за отношений с САДР ослабли связи Сальвадора с Марокко. Теперь же, по его мнению, стране открыта дорога к реальным и прочным отношениям не только с королевством, но и со всем арабским миром. Соглашением с Рабатом предусмотрена поддержка во множестве сфер сотрудничества, таких как сельское хозяйство и здравоохранение, и это будет способствовать экономическому росту Сальвадора, заверил Букеле.

В свою очередь, правящее движение САДР «Фронт ПОЛИСАРИО» выразило надежду на то, что позиция Букеле изменится, и заверило, что «эти прекрасные отношения [между Сальвадором и Республикой] продолжатся и будут и впредь укрепляться».