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Адвокат жены главы Израиля Нетаньяху: «Следствие выпило кровь подзащитной»

Политика

Сторона защиты уверена, что следствие предвзято отнеслось к супруге премьера

Иерусалим, 17 июня 2019, 11:12 — REGNUM  16 июня мировой суд Иерусалима утвердил сделку о признании вины в отношении супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, сторона защиты осталась недовольна ходом расследования.

В ходе слушаний адвокаты госпожи Нетаньяху Йоси Коэн прокомментировал ход расследования в отношении супруги премьера. «Они (следствие) выпили кровь моей подзащитной», — заявил адвокат. Кроме того, сторона защиты отметила, что расследование и допрос проходили так, как будто Сара Нетаньяху — «глава преступной организации». В общей сложности на расследование против супруги главы правительства ушло около пяти с половиной миллионов долларов. По мнению адвоката Йоси Коэна, такие траты совершенно несоразмерны полученному результату.

Адвокат также уверен, что целью следователей было «свергнуть саму госпожу Нетаньяху и ее мужа».

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Зарубежная хроника
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