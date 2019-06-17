Адвокат жены главы Израиля Нетаньяху: «Следствие выпило кровь подзащитной»

Иерусалим, , 11:12 — REGNUM 16 июня мировой суд Иерусалима утвердил сделку о признании вины в отношении супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, сторона защиты осталась недовольна ходом расследования.

В ходе слушаний адвокаты госпожи Нетаньяху Йоси Коэн прокомментировал ход расследования в отношении супруги премьера. «Они (следствие) выпили кровь моей подзащитной», — заявил адвокат. Кроме того, сторона защиты отметила, что расследование и допрос проходили так, как будто Сара Нетаньяху — «глава преступной организации». В общей сложности на расследование против супруги главы правительства ушло около пяти с половиной миллионов долларов. По мнению адвоката Йоси Коэна, такие траты совершенно несоразмерны полученному результату.

Адвокат также уверен, что целью следователей было «свергнуть саму госпожу Нетаньяху и ее мужа».