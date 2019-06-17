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Либерман потребовал создания в Израиле «либерального» правительства

Политика

Из желаемой коалиции политик «исключил» ортодоксов, арабов и Рабочую партию

Иерусалим, 17 июня 2019, 10:44 — REGNUM  16 июня глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман призвал создать после предстоящих выборов «либеральное правительство чрезвычайного положения». Об этом сообщил израильский новостной портал Srugim со ссылкой на официальную страницу политика в сети Facebook.

По мнению Либермана, на выборах партия «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху и блок «Кахоль Лаван» Бени Ганца не смогут набрать 60 мандатов. Поэтому, отмечает политик, каждая из сторон попытается создать правительство с ортодоксами.

В качестве наиболее «удачного» варианта глава НДИ видит правительство без ортодоксов, арабских партий, партий МЕРЕЦ и «Авода» (Рабочая партия). Такая расстановка сил связана с двумя факторами, отметил Либерман. Во-первых, Израиль испытывает дефицит бюджета. Во-вторых, в регионе сохраняется нестабильная обстановка в сфере безопасности.

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Зарубежная хроника
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