Либерман потребовал создания в Израиле «либерального» правительства

Иерусалим, , 10:44 — REGNUM 16 июня глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман призвал создать после предстоящих выборов «либеральное правительство чрезвычайного положения». Об этом сообщил израильский новостной портал Srugim со ссылкой на официальную страницу политика в сети Facebook.

По мнению Либермана, на выборах партия «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху и блок «Кахоль Лаван» Бени Ганца не смогут набрать 60 мандатов. Поэтому, отмечает политик, каждая из сторон попытается создать правительство с ортодоксами.

В качестве наиболее «удачного» варианта глава НДИ видит правительство без ортодоксов, арабских партий, партий МЕРЕЦ и «Авода» (Рабочая партия). Такая расстановка сил связана с двумя факторами, отметил Либерман. Во-первых, Израиль испытывает дефицит бюджета. Во-вторых, в регионе сохраняется нестабильная обстановка в сфере безопасности.