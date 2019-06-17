Понедельник, 17 Июня 2019 года
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СМИ: Израиль уговаривал Палестинскую автономию принять деньги

Политика

Ранее администрация Автономии отказалась от налоговых поступлений из Израиля

Иерусалим, 17 июня 2019, 10:39 — REGNUM  Начальник Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман встретился с главой Палестинской автономии (ПА) Махмудом Аббасом. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, на встрече речь шла о налоговых отчислениях в ПА из Израиля.

Глава ШАБАК пытался уговорить главу автономии вновь принимать налоговые отчисления, которые для нее собирает Израиль. Ранее ПА отказалась от налоговых отчислений до тех пор, пока Израиль не начнет перечислять их в полном объеме.

Напомним, что с лета 2018 года израильское правительство удерживает из отчислений в Палестинскую Автономию ту часть средств, которая идет на пособия лицам, совершившим теракты на территории Израиля, и их семьям. В то же время отмечается, что несмотря на финансовый кризис в ПА, выплаты пособий террористам производятся в полном объеме.

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Зарубежная хроника
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