СМИ: Израиль уговаривал Палестинскую автономию принять деньги

Иерусалим, , 10:39 — REGNUM Начальник Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Надав Аргаман встретился с главой Палестинской автономии (ПА) Махмудом Аббасом. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, на встрече речь шла о налоговых отчислениях в ПА из Израиля.

Глава ШАБАК пытался уговорить главу автономии вновь принимать налоговые отчисления, которые для нее собирает Израиль. Ранее ПА отказалась от налоговых отчислений до тех пор, пока Израиль не начнет перечислять их в полном объеме.

Напомним, что с лета 2018 года израильское правительство удерживает из отчислений в Палестинскую Автономию ту часть средств, которая идет на пособия лицам, совершившим теракты на территории Израиля, и их семьям. В то же время отмечается, что несмотря на финансовый кризис в ПА, выплаты пособий террористам производятся в полном объеме.