120 кандидатов выдвинет «Единая Россия» в Брянскую облдуму

Брянск, , 10:03 — REGNUM Списки кандидатов в депутаты Брянской областной думы, выборы которых состоятся в сентябре, утвердили делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 16 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения партии. Кандидаты были определены по итогам предварительного голосования.

В ходе конференции делегатами был сформирован и выдвинут список кандидатов для участия в сентябрьских выборах по единому областному избирательному округу, в который вошли 90 человек, а также по одномандатным избирательным округам — в него вошли 30 человек. Также делегаты региональной конференции приняли предвыборную программу партии и решение о её опубликовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Брянской области состоятся выборы депутатов Брянской облдумы. Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 60 депутатов 30 будут избраны по партийным спискам и 30 — по одномандатным округам, из которых десять расположены на территории Брянска. Добавим, что также в сентябре состоятся выборы депутатов Брянского горсовета, а также массовая кампания по выборам в органы местного самоуправления — по ее итогам планируется заместить более трех тысяч мандатов.

В последний раз жители Брянской области выбирали депутатов облдумы в сентябре 2014 года. Тогда явка составила чуть менее 50%. По результатам выборов 50 мандатов получила «Единая Россия», четыре — КПРФ, один — ЛДПР.