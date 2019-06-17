Британия планирует укрепить связи с Индонезией в сфере изменения климата

Джакарта, , 10:04 — REGNUM Официальный Лондон планирует укрепить партнерские отношения с Индонезией в попытке «устранить последствия изменения климата». Об этом, как передает Antaranews, сообщил посол Великобритании в Индонезии, АСЕАН и Восточном Тиморе Моаззам Малик.

«Мы полны решимости углублять партнерские отношения с правительством Индонезии как на национальном, так и на уровнях провинций. Решение проблемы изменения климата — правильное и очень умное», — заявил он.

Издание отмечает, что правительство Великобритании сообщает о своей приверженности достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году для улучшения здоровья населения, качества воздуха и биоразнообразия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезии и Великобритании подписали меморандума о взаимопонимании по вопросу развития нормативно-правовой реформы.

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