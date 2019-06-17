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На выборы челябинского губернатора выдвинулся кандидат от ЛДПР

Политика

Сдал документы в облизбирком

На выборы челябинского губернатора выдвинулся кандидат от ЛДПР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Челябинск, 17 июня 2019, 09:49 — REGNUM  На выборах губернатора Челябинской области появился ещё один кандидат. 17 июня документы в облизбирком сдал депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), сообщили журналистам в избиркоме.

Пашин был выдвинут 15 июня на конференции областного отделения ЛДПР. Он стал пятым кандидатом, подавшим документы в избирком.

Напомним, выдвижение для участия в выборах главы региона продлится до 24 июня. А с 25 июня по 4 июля избирком будет принимать документы для регистрации. Сами выборы пройдут 8 сентября.

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Выборы губернатора Челябинской области — 2019
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