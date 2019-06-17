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Президент Казахстана посоветовал США «не загонять китайцев в угол»

Политика

«Потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение»

Президент Казахстана посоветовал США «не загонять китайцев в угол»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Нур-Султан, 17 июня 2019, 09:46 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью информационному агентству Euronews посоветовал Соединенным Штатам найти компромисс с Китаем.

По его словам, Казахстан озабочен торговой войной между США и Китаем, поскольку Нур-Султан является крупным экспортером целого ряда природных ресурсов в КНР.

«Не загонять в угол китайцев, потому что для китайцев потеря лица имеет огромное значение», — заявил Токаев, отвечая на вопрос, какой совет он может дать президенту США Дональду Трампу в связи с торговой войной.

Вместе с тем президент Казахстана выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения и компромисс будет достигнут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 600 американских компаний направили письмо Трампу с призывом разрешить торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем. Представители американского бизнеса отмечают, что торговая война между США и Китаем очень вредит именно американским компаниям и потребителям.

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Политическая жизнь Казахстана
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