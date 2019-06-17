«Типографская» правка к бюджету Екатеринбурга расколола депутатов гордумы

Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Расходы на новую мини-типографию в 7,5 млн рублей, которую хочет приобрести мэрия Екатеринбурга, чуть не заблокировали скандальную корректировку городского бюджета. Траты обсуждались на совместном заседании комиссий по бюджету и по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ряд депутатов «напряглись», когда вместе с ранее обсуждёнными расходами на оборудование для радиостанции и работу в интернете в правках к бюджету им представили ещё 7,5 млн рублей. Эти деньги представители мэрии попросили согласовать для мини-типографии. Оказалось, что горадминистрация регулярно печатает «Екатеринбургский вестник» и «Вестник Екатеринбургской городской думы», но своих ресурсов на печать уже не хватает.

«Те небольшие лимиты, что были выделены в департаменте информационной политики, уже были выработаны. Но мы не имеем права не выпускать «Вестники», — сказала вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка.

Ожидается, что если закупить мини-типографию, то траты окупятся за восемь месяцев.

Депутаты сначала не оценили правку — о ней сообщили впервые.

«Мы видим несоответствие между тем, что мы обсуждали, и тем, к чему теперь пришли!» — заявил парламентарий Александр Караваев.

Несогласие высказали и депутат Дмитрий Сергин вместе со скандалистом Александром Колесниковым, которые и вовсе потребовали изъять все траты на медиахолдинг мэрии. Тем не менее, несмотря на устное противостояние, по итогам голосования поправка вместе с другими была принята обеими комиссиями. Теперь судьбу типографии решит гордума на внеочередном заседании.

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга не приняла корректировку бюджета на 2019 год. Теперь из проекта корректировки уберут траты на комплекс труженикам тыла, а также на видеостудию и муниципальные газеты.

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