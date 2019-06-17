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Пересмотр «бедности»: бюрократы хотят снять с себя ответственность

Политика

Бедность в регионах

Москва, 17 июня 2019, 09:43 — REGNUM  В Госдуме осудили очередную попытку чиновников снять с себя ответственность за социально-экономическое положение в регионах.

«В целом же подобный подход к проблеме бедности — очередная попытка бюрократов снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию на местах», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он также напомнил, что региональных чиновников периодически ловят на взятках и хищениях. Неужели их мошенничества надо также расценивать как пример «ленивым» гражданам, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стали известны предварительные итоги первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, говорится в отчетах региональных властей. Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, направленные в Минтруд.

Кроме того, в регионах полагают, что пора прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, в частности «ленивым» бедным, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться».

Читайте ранее в этом сюжете: В России «мнимых» бедных могут лишить пособий — СМИ

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Бедность
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