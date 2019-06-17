Экс-президент Украины предостерёг от монополизации власти в «одних руках»

Киев, , 09:42 — REGNUM Если власть на Украине будет сосредоточена в руках одной политической силы, это может обернуться автократией, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 16 июня в эфире телеканала «Прямой»

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учёта интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — рассказал он.

По мнению политика, парламентская коалиция должна состоять как минимум из двух политических сил, а также ей следует противопоставить мощную оппозицию.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, пропрезидентская партия «Слуга народа» на предстоящих выборах на Украине может получить достаточную поддержку для того, чтобы сформировать монопартийное парламентское большинство.

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