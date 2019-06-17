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Глава Казахстана уволил начальника службы безопасности Назарбаева

Политика

От занимаемой должности также освобожден руководитель национального бюро по противодействию коррупции

Глава Казахстана уволил начальника службы безопасности Назарбаева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шахматы

Нур-Султан, 17 июня 2019, 09:29 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики — начальника службы «Арыстан» Ануара Садыкулова. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

От занимаемой должности также освобожден руководитель национального бюро по противодействию коррупции агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Сунтаев.

Глава государства также освободил от занимаемой должности начальника службы безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Жасулана Сарсембая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. Согласно документу, национальное бюро по противодействию коррупции преобразовано в агентство по противодействию коррупции.

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