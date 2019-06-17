«Просим увеличить возраст молодёжи»: жители Югры — Путину

Ханты-Мансийск, , 09:34 — REGNUM Жители Югры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повысить возрастной ценз для молодых граждан страны с 35 лет до 40 лет. Депутат думы ХМАО Виктор Сысун записал видеообращение для прямой линии главы государства, которая намечена на 20 июня, вместе со своими избирателями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для такого обращения стало участие молодых жителей Югры в жилищной программе, где возраст участия ограничен 36 годами. Молодые семьи годами ждут своей очереди, и «взрослеют», так и не получив положенных субсидий на жильё.

«За годы существования программы, начиная с 2006 года, в нее вступило боле 40 тыс. югорских молодых семей. Из-за недостаточности ее финансирования из нее исключены уже более 6 тыс. семей по достижении предельного допустимого возраста, который на сегодняшний день составляет 35 лет», — поясняет Виктор Сысун.

С аналогичной проблемой сталкиваются участники жилищных программ и в других регионах. России. На фоне увеличения пенсионного возраста и продолжительности жизни в стране, жители Югры просят увеличить и возрастной ценз для юридического понятия «молодёжи», увеличив предельный возраст для него до 40 лет, считают жители ХМАО.

Напомним, ранее поднять возрастную планку для определения молодёжи в России до 40−44 лет предложил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой депутат Госдумы РФ Евгений Марков (ЛДПР), представляющий интересы жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Голикова отметила, что это «правильный, но непростой вопрос».

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