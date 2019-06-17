Встреча индонезийских и мексиканских бизнесменов прошла в Гвадалахаре

Гвадалахара, Мексика, , 09:19 — REGNUM По инициативе посольства Индонезии в Мексике был организован банкет в мексиканском городе Гвадалахара, на котором собрались индонезийские и мексиканские бизнесмены, чтобы обсудить начало взаимодействия и сотрудничества между предпринимателями двух стран, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Мексике Чеппи Вартоно призвал предпринимателей активно участвовать в международных выставках, проводимых в обеих странах.

По его словам, индонезийские предприниматели стремятся продвигать свои лучшие продукты в Мексике, а мексиканские бизнесмены также хотят расширить свое деловое крыло и инвестиции в Индонезию.

Посол также сообщил о планах провести бизнес-форум INA-LATAMCAR (13−17 октября 2019 г.), параллельно с проведением Trade Expo Indonesia (16−20 октября 2019 г.) в Индонезии. Восторженные предприниматели из Мексики сразу заявили, что будут присутствовать на бизнес-форуме TEI 2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр молодежи и спорта Индонезии Имам Нарави обратился к Мексике с просьбой оказать поддержку Джакарте как кандидату на проведение Олимпийских игр в 2032 году.

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