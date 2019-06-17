Понедельник, 17 Июня 2019 года
09:20:01 МСК

Встреча индонезийских и мексиканских бизнесменов прошла в Гвадалахаре

Политика

Индонезийские предприниматели стремятся продвигать свои лучшие продукты в Мексике

Гвадалахара, Мексика, 17 июня 2019, 09:19 — REGNUM  По инициативе посольства Индонезии в Мексике был организован банкет в мексиканском городе Гвадалахара, на котором собрались индонезийские и мексиканские бизнесмены, чтобы обсудить начало взаимодействия и сотрудничества между предпринимателями двух стран, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Мексике Чеппи Вартоно призвал предпринимателей активно участвовать в международных выставках, проводимых в обеих странах.

По его словам, индонезийские предприниматели стремятся продвигать свои лучшие продукты в Мексике, а мексиканские бизнесмены также хотят расширить свое деловое крыло и инвестиции в Индонезию.

Посол также сообщил о планах провести бизнес-форум INA-LATAMCAR (13−17 октября 2019 г.), параллельно с проведением Trade Expo Indonesia (16−20 октября 2019 г.) в Индонезии. Восторженные предприниматели из Мексики сразу заявили, что будут присутствовать на бизнес-форуме TEI 2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр молодежи и спорта Индонезии Имам Нарави обратился к Мексике с просьбой оказать поддержку Джакарте как кандидату на проведение Олимпийских игр в 2032 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия просит Мексику поддержать ее кандидатуру на проведение ОИ-2032

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить