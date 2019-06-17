В Екатеринбурге предварительно одобрили скандальные поправки в бюджет

Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Екатеринбургские депутаты «со скрипом» одобрили корректировку городского бюджета на 2019 год. Решение приняли на совместном заседании комиссий по бюджету и по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как и планировалось, из проекта поправок убрали 120 млн рублей расходов. Из них 100 млн — это траты на мемориальный комплекс труженикам тыла, который планировали организовать к 75-летию Победы, а 20 млн — траты на видеостудию и газеты в рамках медиахолдинга мэрии МАУ «Город».

Тем не менее, часть средств на медиахолдинг остались в проекте. В частности, 7,5 млн рублей будут потрачены на новое оборудование для муниципальной радиостанции, 2 млн рублей — на работу в интернете и социальных сетях. Ещё 7,5 млн рублей планируется потратить на типографский станок, где бы печатали информационные материалы мэрии и гордумы.

Ряд депутатов всё равно высказали недовольство проектом правок. Елена Дерягина и Александр Колесников обратили внимание на то, что есть более «привлекательные» статьи расходов — ремонты школ и городские дороги, а Михаил Вечкензин и вовсе заявил, что радиостанция не нужна городу. Но поправки всё равно были одобрены комиссиями. Парламентария Дмитрия Сергина не устроили траты на типографские расходы.

Напомним, ранее екатеринбургская гордума отклонила корректировку бюджета на 2019 год. Депутаты возмутились, что их не допустили к формированию поправок. Позже на встрече гордумы и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского было обговорено, что из проекта корректировки уберут траты на музейный комплекс труженикам тыла, а также на видеостудию и муниципальные газеты.

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