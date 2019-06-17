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Трамп: 70% жителей США выступают против импичмента

Политика

«На эту тему даже говорить нелепо»

Вашингтон, 17 июня 2019, 09:01 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что около 70% населения страны выступают против его импичмента, об этом 17 июня глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Лидер США также отметил, что поднимать данный вопрос нелепо, так как все нарушения, в которых обвиняются республиканцы, были совершены другой стороной.

«Согласно данным нового опроса, почти 70% выступают против импичмента. На эту тему даже говорить нелепо, так как все преступления были совершены другой стороной. Они не могут выиграть выборы честно!» — отметил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году в условиях жесткой информационной кампании: многие СМИ обвиняли главу Белого дома во многих нарушениях законности, в частности в преступных связях с Россией, что впоследствии не подтвердилось расследованием специального прокурора Роберта Мюллера.

Глава Белого дома также не оставался в долгу, называя своих оппонентов создателями «поддельных новостей».

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