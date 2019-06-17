ЦИК Украины отказал в регистрации депутату Рады Онищенко

Киев, , 08:56 — REGNUM Центральная избирательная компания (ЦИК) Украины отказала в регистрации кандидатом депутату Верховной рады Александру Онищенко, сообщило 15 июня информационное агентство Liga.net.

Основанием для отказа послужила информация от Государственной пограничной службы Украины, по данным которой Онищенко последний раз был в стране в июле 2016 года. Он не может быть кандидатом в депутаты, поскольку не проживал на Украине в течение последних пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко хотел баллотироваться в Верховную раду от Социалистической партии Украины по одномандатному округу №93.

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