Марин Ле Пен призвала французскую партию «Республиканцы» к дискуссии

Париж, , 08:53 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «готова обсудить» с избирателями и представителями партии «Республиканцы», и с теми, кто «бросает вызов» президенту Эммануэлю Макрону, кризис, вызванный разгромом в Европейском союзе, чтобы найти «общие пути действий», сообщает Le Figaro.

«Я посылаю энергичный призыв ко всем тем, кто в партии «Республиканцы» не хочет быть зачислен в армию Эммануэля Макрона, не хочет участвовать в усилении слабой политики, несправедливой, антисоциальной. Мы готовы с ними обсудить, реализовать общие планы действий, и мы готовы сделать это на муниципальных выборах», — заявила Марин Ле Пен в ходе пресс-конференции.

Глава партии Марин Ле Пен призвала «создать великую переменную силу, которая через три года увидит поражение Эммануэля Макрона на президентских выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лоран Вокье объявил о своей отставке с поста председателя партии «Республиканцы». Выборы нового главы партии намечены на октябрь 2019 года.

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