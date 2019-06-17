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Бывший президент Судана впервые после ареста появился на публике

Политика

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот

Хартум, 17 июня 2019, 08:40 — REGNUM  Бывший президент Судана Омар аль-Башир впервые появился на публике после государственного переворота, об этом 17 июня сообщает Al Jazeera.

Одетый в белую робу и тюрбан экс-глава государства под усиленной охраной был препровожден из тюрьмы в прокуратуру, где ему были предъявлены обвинения в коррупции.

В судебной инстанции аль-Баширу была предоставлена неделя на то, чтобы выдвинуть свои возражения относительно обвинения, после чего заключенный был доставлен обратно в тюрьму.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот: воспользовавшись акциями протеста представители вооруженных сил страны свергли президента и заключили его в тюрьму.

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