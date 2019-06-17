В Сирии успешно испытали российский боевой вертолет Ми-28НМ

Москва, , 08:37 — REGNUM В Сирии успешно прошли испытания российского ударного боевого вертолета Ми-28НМ («Ночной суперохотник»), сообщают 17 июня «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-28НМ является модернизированной версией Ми-28Н «Ночной охотник». Боевая машина предназначена для уничтожения живой силы, укреплений и бронетехники, низколетящих воздушных объектов, ведения воздушной разведки и корректировки воздушных ударов авиации.

Вертолет оснащен дублированной системой управления, позволяющей ему сохранять боеспособность даже в случае ранения одного из двух членов экипажа.

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