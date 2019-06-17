ДР Конго планирует вступить в Восточноафриканское сообщество

Киншаса, , 08:58 — REGNUM Власти ДР Конго выразили намерение о вступлении в Восточноафриканское сообщество (ВАС), передает RFI Kiswahili.

Президент страны Феликс Чисекеди 8 июня направил официальную просьбу о вступлении в ВАС генеральному секретарю организации Полю Кагаме, сообщает издание.

В настоящее время членами ВАС являются шесть стран — Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

По случаю завершения двухдневного визита президента ДР Конго Феликса Чисекеди в Танзанию президент страны Джон Магуфули заявил, что окажет содействие вступлению страны в сообщество. Магуфули заверил прибывшего президента в том, что во время голосования выскажется за вступление ДР Конго в ВАС.