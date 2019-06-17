Понедельник, 17 Июня 2019 года
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ДР Конго планирует вступить в Восточноафриканское сообщество

Политика

Танзания пообещала оказать всестороннюю поддержку

Киншаса, 17 июня 2019, 08:58 — REGNUM  Власти ДР Конго выразили намерение о вступлении в Восточноафриканское сообщество (ВАС), передает RFI Kiswahili.

Президент страны Феликс Чисекеди 8 июня направил официальную просьбу о вступлении в ВАС генеральному секретарю организации Полю Кагаме, сообщает издание.

В настоящее время членами ВАС являются шесть стран — Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

По случаю завершения двухдневного визита президента ДР Конго Феликса Чисекеди в Танзанию президент страны Джон Магуфули заявил, что окажет содействие вступлению страны в сообщество. Магуфули заверил прибывшего президента в том, что во время голосования выскажется за вступление ДР Конго в ВАС.

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