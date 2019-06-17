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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко и Павлова

Политика

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка

Донецк, 17 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) установили личности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» анонимно рассказал сотрудник спецслужб ДНР.

Так, к убийству Захарченко причастен ранее служивший в Славянске выходец из Донбасса Сергей Моторин, в настоящее время он служит помощником начальника пятого управления контрразведки СБУ.

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Кроме того, удалось узнать имя еще одного виновного в деле об убийстве главы ДНР, им оказался Андрей Байдала — агент пятого управления департамента контрразведки СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко, который возглавлял республику с 2014 года, был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Также погибли и охранники Захарченко, еще 12 человек пострадали.

Командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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