Губернатор Приангарья готов к компромиссу по «мэрскому вопросу»

Иркутск, , 08:20 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, выступающий за возвращение прямых выборов мэра Иркутска, в интервью ТАСС дал понять, что готов к компромиссу и готов подписать закон о сити-менеджере, если он будет принят.

Вместе с тем он напомнил, что, согласно последним опросам, 85% жителей региона выступают за прямые выборы.

«Именно поэтому я внёс эту инициативу, и я за неё», — заявил глава Приангарья.

Напомним, попытки вернуть прямые выборы мэра Иркутска, отменённые ещё в 2015 году, предпринимались в регионе неоднократно, но 26 апреля 2019 года депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли в первом чтении проект закона, предлагающий избрание по итогам конкурса.

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