В Казахстане состоится совместное заседание палат парламента

Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Казахстана подписал председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Нурлан Нигматулин, сообщили 17 июня в пресс-службе Мажилиса.

В сообщении отмечается, что созыв совместного заседания палат запланирован на 20 июня 2019 года на 10:00 (7:00 по Москве). Распоряжение подписано в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное заседание палат парламента Казахстана состоялось 20 марта 2019 года. В рамках заседания прошла церемония вступления Касым-Жомарта Токаева в должность главы государства после отставки Нурсултана Назарбаева.

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