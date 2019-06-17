В Гватемале прошло голосование на выборах президента

Гватемала, , 08:19 — REGNUM Жители Гватемалы в воскресенье, 16 июня, проголосовали за нового президента, которому придется справляться со сложной задачей обуздания наркоторговцев, деятельность которых разорила страну и спровоцировала незаконную иммиграцию в Соединенные Штаты, что привело к усилению напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, 17 июня передает Reuters.

Избирательные участки закрылись 16 июня в 18:00 (00:00 мск). Ожидается, что ни один из 19 кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, а это означает, что два кандидата с наибольшим количеством голосов, скорее всего, примут участие во втором туре, 11 августа.

Бывшая первая леди Сандра Торрес из левоцентристской партии UNE возглавила гонку вслед за преемником президента Джимми Моралесом, консерватором, бывшим телеведущим, скомпрометированным обвинениями в коррупции, выдвинутыми следователями при поддержке ООН.

Торрес, которая намеревается отправить войска на улицы для борьбы с бандами наркоторговцев, а также разработать программы социального обеспечения для борьбы с бедностью, имеет поддержку около 20 процентов электората, показали опросы общественного мнения.

«Мы должны решить наши собственные проблемы у себя, а одна из причин миграции — отсутствие рабочих мест, разрыв в уровне заработной платы между Соединенными Штатами и нами, — сказала Торрес, когда она голосовала в Гватемале. — Мы должны работать с бизнес-сообществом, чтобы оживить экономику и создать рабочие места».

Ее ближайшие соперники — это консерваторы Алехандро Гиаммети, работающий в своей четвертой кампании, и бывший чиновник ООН Эдмон Муле.

Опросы показывают, что маловероятно, что какой-либо кандидат наберет более 50% голосов по итогам голосования, победа, скорее всего, будет зависеть от способности кандидатов создать коалицию для второго тура.