США могут отправить дополнительные силы на Ближний Восток — СМИ

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM В связи с инцидентом с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе Соединённые Штаты могут обсудить переброску дополнительных вооружённых сил страны на Ближний Восток. Об этом передает телеканал CNN.

О необходимости вмешаться в ситуацию в Оманском заливе, если она ухудшится, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Сообщается, что США могут направить в регион зенитный ракетный комплекс Patriot, несколько истребителей и боевых кораблей. По сообщению телеканала, пока какого-либо конкретного решения в Вашингтоне по рассматриваемому вопросу не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2019 года в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Ответственность за неё глава Соединённых Штатов Дональд Трамп возложил на Иран, предоставив «неопровержимые доказательства» причастности иранской стороны к данной диверсии. Инцидент произошёл в момент встречи главы Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Тегеране.

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