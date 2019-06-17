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США не должны угрожать из-за «Северного потока — 2» — немецкий депутат

Политика

Поскольку это противоречит отношениям между суверенными странами

Москва, 17 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Соединенные Штаты не должны угрожать Германии санкциями по поводу строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд в интервью РИА Новости.

Шлунд, который в составе германо-российской группы посетил Россию, выразил надежду на то, что правительство Германии не отступит в вопросе строительства «Северного потока — 2». Он также добавил, что «суверенное государство не должно позволить шантажировать себя».

Немецкий депутат также отметил, что Германия должна обеспечить свою энергетическую безопасность «за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников».

«Это рынок, это экономика. Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии», — заявил Шлунд.

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