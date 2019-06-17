В здании администрации президента Украины могут сделать музей

Киев, , 08:00 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена перенести администрацию президента Украины в другое место, а в здании на улице Банковой сделать музей. Об этом заявил глава аппарата президента Украины Андрей Богдан 16 июня в эфире телеканала «Украина».

"Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, и там будет открытая для общения территория», — рассказал он.

Чиновник добавил, что у любого гражданина Украины будет возможность прийти и лично убедиться в том, что в аппарате президента страны работают такие же граждане Украины, а не какие-то небожители.

Старое здание администрации президента, расположенное на улице Банковой в Киеве, могут либо продать, либо создать в нём музей украинской государственности.

Напомним, администрацию президента Украины предлагали перенести в конгрессно-выставочный центр «Парковый», где находится так называемая «вертолётная площадка Януковича», которую во время государственного переворота 2014 года называли чуть ли не символом украинской коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший работник администрации президента времён Петра Порошенко оценил перенос администрации в десятки миллионов долларов. Эти деньги в основном нужны для поддержания безопасности на новом месте.

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