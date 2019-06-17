США повременят с публикацией политической части «сделки века»

Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Сведения о политической составляющей плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта, вероятно, не будут раскрыты до ноября. Об этом заявил cпецпредставитель Вашингтона на международных переговорах Джейсон Гринблатт на конференции в Нью-Йорке, сообщает Axios.

Гринблатт напомнил, что ранее США намеревались представить свои предложения текущим летом, однако планы были скорректированы из-за необходимости проведения в Израиле в сентябре повторных парламентских выборов. Он отметил, что «имела бы смысл» отсрочка публикации до ноября, когда в Израиле должно быть сформировано новое правительство.

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Предвыборная кампания в самих США не должна стать помехой, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, план по урегулированию палестино-израильского конфликта предложили, как считается, старший советник главы США Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт. Инициатива будет включать политическую и экономическую части с учетом подобных предложений прежних администраций Соединенных Штатов.

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