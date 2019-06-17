США требуют «независимого» расследования разгона демонстрации в Судане

Хартум, , 07:46 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Африки призвал провести «независимое, заслуживающее доверие» расследование разгона демонстрации в Судане, в результате которого погибли десятки человек, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, спецслужбы разогнали демонстрацию в Хартуме в понедельник, 3 июня. По словам врачей, связанных с протестующими, в результате операции спецслужб погибли 120 человек, сотни были ранены. Однако власти официально объявили лишь о 61 погибшем.

«США твердо верят, что по факту случившегося должно быть проведено независимое и заслуживающее доверия расследование, которое привлечет к ответственности тех, кто совершил вопиющие преступления», — заявил в Аддис-Абебе помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Надь.

Надь заявил, что разгон демонстрации 3 июня стал «поворотом на 180 градусов». Он отметил, что «до 3 июня все были так оптимистичны. События развивались наилучшим образом после 35 лет национальной трагедии в Судане».

В Переходном военном совете отрицают необходимость международного расследования и заявляют, что уже проводится собственное расследование, результаты которого будут опубликованы в субботу, 22 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.