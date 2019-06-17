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Партии Тимошенко и Порошенко должны отойти в прошлое — Гройсман

Политика

У них была возможность принимать важные решения, но ею не воспользовались

Партии Тимошенко и Порошенко должны отойти в прошлое — Гройсман
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Гройсман

Киев, 17 июня 2019, 07:39 — REGNUM  В новый состав Верховной рады Украины должны войти новые партии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 16 июня в эфире телеканала ICTV.

«Старые партии, такие как «БПП», «Батькивщина» должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — отметил он.

По мнению Гройсмана, в новом парламенте должны оказаться новые политсилы, такие как «Слуга народа», «Голос» и «Украинская стратегия Гройсмана».

Свою партию политик назвал с одной стороны молодой, а с другой — профессиональной.

«У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава штаба пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в новом парламенте его политсила не будет объединяться со старыми политическими партиями, в частности, с «Блоком Юлии Тимошенко» и «Оппозиционным блоком».

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