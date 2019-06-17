Понедельник, 17 Июня 2019 года
08:10:23 МСК

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских

Политика

Польскому президенту напомнили о битве под Сталинградом

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских
Освобождение Варшавы от фашистов. 1945

Москва, 17 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими. Свой комментарий Пушков написал в Twitter.

Дуда, выступая на совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом, заявил о превосходстве поляков над русскими. Поляки смелее и «способны сражаться до конца» вопреки всему, сказал он.

Залевский указал на «неумную бестактность» польского лидера и добавил, что тот допустил «ляп».

Пушков назвал слова Залевского достойным ответом на выпад Дуды против русских и отметил, что журналист высказался довольно мягко.

«По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 млн человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Пушков назвал «манией» обсуждения о возможном нападении России, поразившие Польшу. «Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на неё не зарится», — написал сенатор.

Читайте также: Пушков назвал манией опасения Польши нападения со стороны России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить