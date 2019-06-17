МВД Франции: В стране всего прошло 50 000 демонстраций «жёлтых жилетов»

Париж, , 07:33 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что с 17 ноября 2018 года в стране было проведено всего 50 000 демонстраций «жёлтых жилетов», сообщает Le Figaro.

По его словам, в субботу, 15 июня, 31-я по счету мобилизация «жёлтых жилетов» собрала около семи тысяч человек (в том числе тысячу в Париже, несколько сотен в Тулузе, Монпелье и Лилле).

Известно, что напряженность возникла не только в столице, но и в Тулузе. В частности, 17 человек были арестованы, двое протестующих получили ранения.

Кристоф Кастанер опровергает «насилие со стороны полиции».

«Каждый раз, когда сообщается о спорном поведении, открывается расследование. Если были правонарушения, то они должны быть наказаны», — заявил министр.

По данным МВД, с начала старта протестов «желтых жилетов» во Франции погибло 11 человек, 2500 получили ранения среди демонстрантов (в том числе 76 серьезных), 1800 — среди сотрудников полиции и более 7400 исков против «желтых жилетов». С начала протестного движения было открыто 265 судебных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, каждую субботу, начиная с 17 ноября 2018 года, в Париже и других крупных французских городах проходят акции протеста движения «жёлтые жилеты». Манифестанты недовольны социально-экономической ситуацией в стране.

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