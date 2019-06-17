В Ираке выдали ордер на арест губернатора Киркука

Киркук, Ирак, , 07:26 — REGNUM Судебная инстанция иракской провинции Киркук выдала ордер на арест губернатора региона Ракана аль-Джабури. Об этом 17 июня сообщает BasNews со ссылкой на свои источники.

По их данным, ордер на задержание губернатора, назначенного официальным Багдадом, был выдан еще 12 июня. Аль-Джабури обвиняется в коррупции и растрате бюджетных средств.

Напомним, провинция Киркук является объектом территориального спора между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном.

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