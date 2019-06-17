Понедельник, 17 Июня 2019 года
06:49:43 МСК

Блэкаут в Южной Америке коснулся десятков миллионов человек

Политика

«Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован», — заявил президент Аргентины

Буэнос-Айрес, 17 июня 2019, 06:41 — REGNUM  Масштабная по охвату территории и числу оставшихся без электроэнергии жителей авария распространилась на три государства Южной Америки. В Аргентине, Уругвае и Парагвае без электроэнергии остались десятки миллионов человек, сообщает 16 июня The Associated Press.

Отключение произошло утром воскресенья, 16 июня. Территория Аргентины осталась без электроснабжения практически полностью (98%), за исключением самой южной провинции.

Энергетическая система Уругвая также пострадала из-за сбоя в Аргентине. В Парагвае блэкаут коснулся около трех миллионов человек, жителей южных провинций на границе с Аргентиной и Уругваем.

В конце дня энергоснабжение так и не было восстановлено. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Густаво Лопетеги:

«Это необычное событие, которого никогда не должно было случиться, — заявил министр, выступая перед журналистами. — Это очень серьезно».

Беспрецедентной назвал ситуацию президент Аргентины Маурисио Макри: «Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован», — заявил глава государства.

Согласно заявлениям бразильских и чилийских официальных лиц, энергосистемы их стран не пострадали.

Ранее сообщалось, что ситуация нормализуется до конца дня, однако на текущий момент сбой не устранен. Ясного ответа на вопрос о причинах произошедшего ответ пока не дан.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбой энергоснабжения в Аргентине и Уругвае планируют устранить к вечеру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить