Блэкаут в Южной Америке коснулся десятков миллионов человек

Буэнос-Айрес, , 06:41 — REGNUM Масштабная по охвату территории и числу оставшихся без электроэнергии жителей авария распространилась на три государства Южной Америки. В Аргентине, Уругвае и Парагвае без электроэнергии остались десятки миллионов человек, сообщает 16 июня The Associated Press.

Отключение произошло утром воскресенья, 16 июня. Территория Аргентины осталась без электроснабжения практически полностью (98%), за исключением самой южной провинции.

Энергетическая система Уругвая также пострадала из-за сбоя в Аргентине. В Парагвае блэкаут коснулся около трех миллионов человек, жителей южных провинций на границе с Аргентиной и Уругваем.

В конце дня энергоснабжение так и не было восстановлено. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Густаво Лопетеги:

«Это необычное событие, которого никогда не должно было случиться, — заявил министр, выступая перед журналистами. — Это очень серьезно».

Беспрецедентной назвал ситуацию президент Аргентины Маурисио Макри: «Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован», — заявил глава государства.

Согласно заявлениям бразильских и чилийских официальных лиц, энергосистемы их стран не пострадали.

Ранее сообщалось, что ситуация нормализуется до конца дня, однако на текущий момент сбой не устранен. Ясного ответа на вопрос о причинах произошедшего ответ пока не дан.

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