Парламентские партии определили кандидатов в губернаторы Зауралья

Курган, , 05:24 — REGNUM Все четыре парламентские партии назвали претендентов, которых они поддержат на выборах губернатора Курганской области. Выборы намечены на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первым официальным кандидатом в губернаторы стал временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков. О своём, намерении пойти на выборы самовыдвиженцем «от жителей Курганской области» он заявил в День России 12 июня. Его поддерживает региональное отделение партии «Единая Россия» и областное отделение «Союза промышленников и предпринимателей России»

Вадим Шумков предоставил в региональный избирком пакет документов. Далее ему необходимо собрать в свою поддержку 3 521 подпись от избирателей и 184 — от депутатов и глав муниципалитетов Курганской области.

Курганское отделение партии ЛДПР на губернаторские выборы выдвинуло кандидатуру депутата областной думы Юрия Ярушина. Об этом СМИ сообщил сам претендент.

Президиум центрального совета «Справедливой России» 15 июня утвердил в качестве кандидата в губернаторы Курганской области директора института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяну Майборода.

В апреле 2019 года зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал кандидата от КПРФ на выборах губернатора Курганской области. Им стал депутат гордумы Кургана, юрист Яков Сидоров.

Выдвиженцам от партий предстоит сдать пакеты документов в избирком Зауралья, и затем пройти «муниципальный фильтр» — собрать до 5 июня в свою поддержку 184 подписей депутатов или глав поселений Курганской области.

Напомним, что Зауральем на данный момент руководит врио губернатора Вадим Шумков. назначенный на этот пост президентом России Владимиром Путиным 2 октября 2018 года после ухода в отставку Алексея Кокорина.

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